سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 07:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأمريكى يكرر دعوته لمجلس الاحتياطى الاتحادى لخفض أسعار الفائدة

السبت، 06 يوليه 2019 07:00 ص
الرئيس الأمريكى يكرر دعوته لمجلس الاحتياطى الاتحادى لخفض أسعار الفائدة ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الجمعة دعوته لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستعطي المزيد من الدعم للاقتصاد.
 
وفي تعليقات أدلى بها للصحفيين خارج البيت الأبيض، أشاد ترامب أيضا بانخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.7 % وخلق 224 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهى أرقام نشرتها وزارة العمل الأمريكية اليوم.
 
وانتقد ترامب مرارا البنك المركزي الأمريكي لزيادته أسعار الفائدة، ووجه معظم انتقاداته إلى رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول الذي كان قد رشحه للمنصب.
 
وبدورهم جادل مسؤولو مجلس الاحتياطي بأن زيادات أسعار الفائدة العام الماضي كانت إجراء احترازيا مناسبا.
 
لكن موقف مسؤولي البنك المركزي بدأ يتغير في مايو وسط مخاوف من أن سياسة ترامب التجارية تهدد بتقويض المعنويات الاقتصادية واستثمارات الشركات والنمو.
 
ويتأهب مسؤولو مجلس الاحتياطي أيضا لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

ترامب

اسعار الفائدة

البيت الأبيض

البنك المركزي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 معلومات عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا الليلة

5 معلومات عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا الليلة

15 صورة تلخص "الشهد والدموع" فى ليلة حزينة للمغرب

15 صورة تلخص "الشهد والدموع" فى ليلة حزينة للمغرب

من أول أغسطس.. التصوير مجانى بالمتاحف والمواقع الأثرية.. مدير آثار مكتبة الإسكندرية: يروج لحضارتنا.. ومدير المتحف المصرى: دعاية مجانية.. وأمين الأعلى للآثار: تشجيع للحركة السياحية ولكن بضوابط

من أول أغسطس.. التصوير مجانى بالمتاحف والمواقع الأثرية.. مدير آثار مكتبة الإسكندرية: يروج لحضارتنا.. ومدير المتحف المصرى: دعاية مجانية.. وأمين الأعلى للآثار: تشجيع للحركة السياحية ولكن بضوابط

خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

خدمات اجتماعية وترفيهية لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

اعرف يعنى إيه تأمين صحى اجتماعى شامل لكل المصريين × 4 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة