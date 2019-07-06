الجيش السورى يستهدف نقاطا تابعة للمسلحين فى السقيلبية

وكالات

دمر الجيش السوري نقاطا محصنة تابعة للمسلحين، ردا على شنهم هجوما بالصواريخ على منطقة السقيلبية شمال غرب محافظة حماة ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

وفي تفاصيل العملية، أفادت وكالة "سانا" بأن المسلحين اعتدوا من اتجاه تل ملح والجبين بالصواريخ على بريديج وكرناز والسقيلبية مخلفين أضرارا مادية.

ورد الجيش على الاعتداء برمايات مركزة على مصادر إطلاق الصواريخ ودمر نقاطا محصنة للمسلحين في المنطقة.

كما تصدى الجيش لهجوم شنته مجموعات من إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" على قرية الحماميات من محاور تل الصخر والهبيط وكفرزيتا والأربعين والجبين مستخدمين دبابات وعربات وآليات محملة برشاشات وعدد من الانتحاريين.