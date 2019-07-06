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التحقيق مع متهم اشترك مع آخرين بالاتجار فى 500 ألف دولار وعملات أجنبية

السبت، 06 يوليه 2019 05:16 م
التحقيق مع متهم اشترك مع آخرين بالاتجار فى 500 ألف دولار وعملات أجنبية أموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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حققت نيابة الأموال العامة مع 3 متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.

 

وذكرت التحريات الأمنية أن المتهمين اشتركوا بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال اثنين يعملان خارج البلاد، وإرسالها للثالث على حسابه الدولارى بأحد البنوك المصرية فرع المنصورة ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1,5 % فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وأضافت أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى وصل لـ 500 ألف دولار أمريكى ، 100 ألف ريـال سعودى، 20 ألف ريال قطرى ، 5 آلاف دينار كويتى.


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