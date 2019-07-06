البحرين ترحب بالاتفاق السودانى بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية

المنامة /أ ش أ/

رحبت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، بالاتفاق الذى تم التوصل إليه فى السودان بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، والذى يعد خطوة مهمة وموفقة لتحقيق طموحات الشعب السودانى الشقيق فى الأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - التأكيد على موقف البحرين الثابت المتضامن دوما مع جمهورية السودان وشعبها الشقيق، ودعمها لكل الإجراءات التى تسهم فى التغلب على تحديات هذه المرحلة الصعبة وبما يحفظ لجمهورية السودان الشقيقة سيادتها وأمنها واستقرارها.