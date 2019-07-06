الإمارات تطلق مبادرة إسعاد الزائرين بشريحة اتصال مجانية للتواصل مع ذويهم

كتبت ـ إيمان حنا

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات مبادرة للترحيب بزوار الدولة بشكل غير تقليدي، وذلك عبر تمكينهم من التواصل مع ذويهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم، من خلال شريحة اتصال مجانية لكل زائر تتضمن عدداً من دقائق الاتصال الهاتفي وحزمة بيانات خلوية، بحسب "البيان".

المبادرة تشمل كافّة زوار الدولة ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً وبغض النظر عن نوع التأشيرة سواء كانت للزيارة أو للسياحة أو تأشيرة وصول لأول مرة للإقامة أو تأشيرة عبور (ترانزيت)، وكذلك جميع المسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول الدولة.

كما يتم تسليم شريحة الاتصال للزائر من خلال بوابة الجوازات وفور ختم جوازه بختم الدخول، حيث يتم تسجيلها باسمه وتفعيلها بشكل فوري من خلال الربط الإلكتروني بين نظام الهيئة الخاصّ بشئون الأجانب والمنافذ ونظام الشركة المشغلة.

وأكدت الهيئة أن صلاحية الشريحة مربوطة أيضاً بقانونية وجود الزائر في الدولة بحيث تستمر في العمل طيلة فترة صلاحية تأشيرته، ويتمّ تجديدها في حال تمديد صلاحية التأشيرة، في حين تتوقف الشريحة تلقائياً عن العمل في حال مخالفة الزائر أو تجاوزه لمدة صلاحية تأشيرته.

وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى التعبير عن ترحيب الإمارات بزائريها فور وصولهم إلى المطارات والمنافذ الحدودية وإدخال البهجة إلى نفوسهم وإبراز ما تتميز به الدولة من قيم الأصالة والضيافة والانفتاح على مختلف شعوب العالم وثقافاته وتحرص على تعزيز العلاقات الإنسانية بين شعبها وإخوته من أبناء البشرية على اختلاف أعراقهم وأجناسهم ومعتقداتهم.