الأموال العامة بالإسكندرية تضبط موظفا سابقا يوهم الطلاب بتعديل درجاتهم

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط موظف سابق بالشئون الإدارية بجامعة الإسكندرية، لقيامه بالنصب علي طلاب كلية التجارة والاستيلاء منهما علي مبالغ مالية مقابل تعديل درجاتهم النهائية في نموذج الإجابات أثناء تصحيح الأوراق بالكنترول.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بورود بلاغ من أحد مسئولي جامعة الإسكندرية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالإدعاء أنه علي علاقة بقيادات الجامعة واساتذة كلية التجارة وقدرته علي استخدام تلك العلاقات في تعديل نتائج الامتحانات لطلاب كلية التجارة.

أكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي من صحة الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين بأن المتهم يدعي "م. ح"، 60 عامًا، موظف سابق بالشئون الإدارية بجامعة الإسكندرية، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وسبق اتهامه في عدد 4 قضايا تبديد وشيكات.

وأسفرت التحريات أن المتهم قاما بالنصب علي طلاب الفرقة الأولي والثانية والثالثة والرابعة بكلية التجارة والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية كبيرة مقابل تعديل نتائجهم النهائية في الامتحانات أثناء تصحيح نماذج الإجابة ورصد الدرجات بالكنترول الخاص بالكلية، وذلك بعد إيهامهم بعلاقاته المتعددة بمسئولي الكنترول وقيادات الجامعة وأساتذة الكلية المشار إليها.

وعقب تقنين إجراءات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، واستئذان النيابة العامة، أعد له كمين وألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة باب شرق، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.