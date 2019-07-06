سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 01:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

الأموال العامة بالإسكندرية تضبط موظفا سابقا يوهم الطلاب بتعديل درجاتهم

السبت، 06 يوليه 2019 12:31 ص
الأموال العامة بالإسكندرية تضبط موظفا سابقا يوهم الطلاب بتعديل درجاتهم حبس -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط موظف سابق بالشئون الإدارية بجامعة الإسكندرية، لقيامه بالنصب علي طلاب كلية التجارة والاستيلاء منهما علي مبالغ مالية مقابل تعديل درجاتهم النهائية في نموذج الإجابات أثناء تصحيح الأوراق بالكنترول.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بورود بلاغ من أحد مسئولي جامعة الإسكندرية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالإدعاء أنه علي علاقة بقيادات الجامعة واساتذة كلية التجارة وقدرته علي استخدام تلك العلاقات في تعديل نتائج الامتحانات لطلاب كلية التجارة.

أكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي من صحة الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين بأن المتهم يدعي "م. ح"، 60 عامًا، موظف سابق بالشئون الإدارية بجامعة الإسكندرية، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وسبق اتهامه في عدد 4 قضايا تبديد وشيكات.

وأسفرت التحريات أن المتهم قاما بالنصب علي طلاب الفرقة الأولي والثانية والثالثة والرابعة بكلية التجارة والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية كبيرة مقابل تعديل نتائجهم النهائية في الامتحانات أثناء تصحيح نماذج الإجابة ورصد الدرجات بالكنترول الخاص بالكلية، وذلك بعد إيهامهم بعلاقاته المتعددة بمسئولي الكنترول وقيادات الجامعة وأساتذة الكلية المشار إليها.

وعقب تقنين إجراءات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، واستئذان النيابة العامة، أعد له كمين وألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة باب شرق، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اموال عامه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

مليونيرات الآثار الحرام فى أوروبا.. تراث مصر العظيم يباع وآخرهم رأس الملك توت

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

فيديو.. اللقطات الأولى بعد تفجير انتحاري لنفسه بالحدود التركية ومقتل سوريين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

السياحة تبدأ معاينات سكن الحجاج بالسعودية للتأكد من التزام الشركات بالضوابط

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

طه إسماعيل لـ" تايم سبورت ": السنغال منتخب قوى.. و مانى لديه قدرات عالية

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد وصولها للمرحلة الأخيرة.. نواب: الدولة نجحت فى العبور إلى بر الأمان بعد نجاح سياسة الإصلاح.. ويؤكدون: الإجراءات تسببت بنمو الاقتصاد والشهادات العالمية تؤكد نجاحها

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

الإخوان يكذبون كما يتنفسون.. فضيحة جديدة لزوبع على الهواء.. فشل فى مهاجمة "اليوم السابع" بعد نقلها "شتيمته".. فرد على خبر اتهامه لأهل سيناء بالتخابر قائلا "مش انا اللى قولت ده المحافظ ".. "عادتك ولا هتشتريها"!!

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة