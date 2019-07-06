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الأمن العراقى يحبط محاولة تفجير انتحارى فى بغداد

السبت، 06 يوليه 2019 01:45 م
الأمن العراقى يحبط محاولة تفجير انتحارى فى بغداد عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تفجير انتحارى فى العاصمة العراقية.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن قوة مشتركة من استخبارات لواء المشاة (24) وجهاز المخابرات الوطنى تمكنت من اعتقال انتحارى كان يرتدى حزاما ناسفا فى منطقة أبى غريب غربى العاصمة، مضيفة أن الانتحارى كان ينوى تفجير نفسه.

وتتمكن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، من إحباط محاولات تفجير تستهدف المدنيين وعناصر القوات الأمنية فى مناطق متفرقة من البلاد.

 


الأمن العراقى

الجيش العراقى

تفجير انتحارى

بغداد

العنف فى العراق

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