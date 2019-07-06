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الأزهر يدين الهجوم على مسجد بوسط أفغانستان

السبت، 06 يوليه 2019 08:22 م
الأزهر يدين الهجوم على مسجد بوسط أفغانستان الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي، الذى استهدف مسجدًا بمدينة غزنة بوسط أفغانستان، مساء اليوم السبت، وأدى إلى مقتل اثنين على الأقل وإصابة 20 آخرين.
 
وأكد الأزهر فى بيان له اليوم، رفضه لكافة أعمال العنف والإرهاب التى لا تمتُّ إلى الإسلام بأية صلة، وأن الاعتداء على دور العبادة أو على أى إنسان أيا كان دينه أو عقيدته أو عرقه هو من أبشع الجرائم التى تستوجب أقصى العقوبات فى الدنيا وتوعد الله صاحبها بالخزى والعذاب العظيم فى الآخرة.
 
والأزهرالشريف، إذ يدين هذا الهجوم الأثيم، فإنه يجدد مطالبته بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين، كما يتقدم بخالص العزاء لأفغانستان حكومةً وشعبًا، سائلاً الله –تعالى- أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

افغانستان

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

هجوم ارهابى

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