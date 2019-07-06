اجتماع لرؤساء المنظمات الثمانية الإفريقية من أجل الإندماج الإقليمى

وصرحت السفيرة نميرة نجم، أن الاجتماع ركز على تناول قواعد الإجراءات بين الإتحاد الأفريقي والمنظمات الإقتصادية الأفريقية الثمانية، وهى: (الصادك، الاكواس، الإيكاس، سين صاد، الكوميسا، تجمع شرق إفريقيا الإيجاد)، واتحاد المغرب العربى المقرر عرضها على القمة الإفريقية المصغرة يوم الإثنين القادم في نيامى بالنيجر، ومنها توزيع العمل فيما بين الإتحاد والمنظمات الإقليمية لضمان تفادى الازدواجية فى العمل من أجل تحقيق الإندماج الإقليمي من جميع النواحى.

كما تناول الإجتماع النظر فى الوثائق القانونية التى ستعرض على القمة، وهى مشروع قواعد إجراءات القمة المصغرة، وكذلك مشروع بروتوكول التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية، والذى يمثل الإطار القانونى لتنظيم العلاقة بين الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإفريقية الإقليمية.

حضر الاجتماع سكرتير عام الاتحاد الإفريقي ومفوضة العلوم والشباب ومفوضيين من الاتحاد الإفريقى، ورؤساء المناطق الاقتصادية الثمانية، والممثل السامي للاتحاد الإفريقي المكلف بمبادرة "إسكات البنادق في إفريقيا" الجزائري رمطان لعمامرة.