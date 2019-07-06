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أم بالشرقية تترك رضيعها فى مستشفى الأحرار لمدة أسبوع دون رجعة

السبت، 06 يوليه 2019 06:38 م
أم بالشرقية تترك رضيعها فى مستشفى الأحرار لمدة أسبوع دون رجعة الرضيع
الشرقية فتحية الديب

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تركت ربة منزل نجلها الرضيع داخل قسم الاستقبال بمستشفى الأحرار التعليمى بمحافظة الشرقية، منذ أسبوع، وكان الطفل يعانى من نزلة معوية، ولم تعود للاطمئنان عليه أو أخذه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

طفل-الشرقية-الرضيع
 

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد من مركز شرطة الزقازيق، عن قيام ربة منزل بترك طفلها الرضيع عمره 4 شهور، داخل قسم الاستقبال بمستشفى الأحرار، منذ أسبوع، ولم تعود لأخذه.

 

وأفاد أحد الأطباء بمستشفى الأحرار، أن إدارة المستشفى وضعت الطفل بقسم الأطفال، حيث كان يعانى من نزلة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 7564 إدارى مركز شرطة الزقازيق لسنة 2019.


الشرقية

مركز شرطة الزقازيق

مستشفى الاحرار

طفل رضيع

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