ينطلق 12 يوليو.. الهجرة تعلن تفاصيل المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج

أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المؤتمر الأول الخاص بالكيانات المصرية بالخارج، سيعقد يومى 12 و13 يوليو الجارى بالقاهرة، للاستماع إلى استفساراتهم ومقترحاتهم وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين الجهات الحكومية المختلفة.

وقالت وزارة الهجرة، فى بيان اليوم، إن المؤتمر يتضمن عددًا من المحاور يأتى فى طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، بالإضافة إلى آلية التنسيق المباشر بين الكيانات بالخارج ووزارة الهجرة.

ومن المقرر أن المؤتمر انعقاد العديد من الجلسات التى تم تحديدها طبقًا لمقترحات الوزارات والجهات المعنية، ولاهتمامات الكيانات المصرية بالخارج التى قامت بالتسجيل بالمؤتمر، وتشمل أكثر من 10 جلسات تناقش كافة الموضوعات التى تهم المصريين بالخارج.

وستتضمن الجلسات موضوعات حول الخدمات الحكومية التى تقدمها الحكومة لأبنائنا فى الخارج، بالإضافة إلى قضايا التعليم التى تخص شبابنا فى الخارج، بالإضافة طرح مقترح قانون الهجرة لحوار مجتمعى، فضلا عن الجلسات الخاصة بقضايا الاستثمار وتشجيعه فى مصر، وفرص القطاع السياحى.

وأكدت الوزارة أن المؤتمر سيكون فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم فى الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة.

وتابعت أنها تم التواصل أيضًا مع المسئولين عن الفيلم السينمائى البطولى "الممر"، للتنسيق حول تقديم عرض خاص للفيلم للمصريين بالخارج، وذلك فى إطار تعميق الولاء والانتماء وربط المصريين بالخارج بتاريخهم ووطنهم الأم، حيث يمثل الفيلم جرعة وطنية تناولت مرحلة ما قبل حرب أكتوبر 1973، وما شهده المجتمع من معاناة وصمود حتى حول الهزيمة إلى نصر ساحق.

ويهدف المؤتمر أيضًا إلى التواصل المباشر بين الدولة والكيانات التى تحمل اسم مصر بالخارج، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومى لمصر، ولهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية.

ويشهد المؤتمر جلسات خاصة بمناخ الاستثمار وإجراءات الإصلاح الاقتصادى وعملية التنمية التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وكذلك جلسة خاصة حول قانون الهجرة، وأخرى حول فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، هذه الموضوعات من خلال تواصل الوزارة المستمر مع كافة الجهات المعنية.