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هيئة النقل بالإسكندرية تدفع بأتوبيسات إضافية لمواجهة التكدس

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:23 م
هيئة النقل بالإسكندرية تدفع بأتوبيسات إضافية لمواجهة التكدس تكدس المواطنين بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب الدفع بسيارات أتوبيسات إضافية إلى خط البيطاش العجمى، وذلك لنقل أهالى منطقة العجمى بعد تكدس الأهالى بموقف السيارات بالمنطقة.

 

وقال المهندس محمد الغزولى، مدير عام ورش الهيئة، إنه تم الدفع بـست أتوبيسات من جراج سموحة إلى منطقة البيطاش لنقل الأهالى.

 

وتلقت غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية شكاوى عديدة من منطقة العجمى بعدم وجود وسائل للمواصلات فى شارع البيطاش والهانوفيل، مما أدى إلى ازدحام شديد فى هذه الأماكن.

 

واعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية قرارا رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٩، باعتماد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار ويتم تطبيقها اعتبارا من الساعة ٩ صباح اليوم الجمعة.

 

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم قرارا رقم ٦١٣ لسنة ٢٠١٩، بشأن التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بعد ارتفاع سعر المواد البترولية.

 

وأكد المحافظ إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار الالتزام بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر وإلزام سائقى المواصلات بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير، مشددًا على إدارة المرور بمتابعة التزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة بالتعريفة الجديدة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأكد أنه تم التنسيق بين المحافظات المختلفة والمجاورة لمحافظة الإسكندرية على توحيد السعر بينها.

 

وعلى الصعيد ذاته وجه قنصوة مباحث المرور ورؤساء الأحياء ومسئولى التموين بالرقابة والمتابعة والحسم فى تطبيق التسعيرة الجديدة التى تم اعتمادها، ومتابعة كل مواقف المحافظة للتأكد من عدم استغلال السائقين وتجار أنابيب البوتاجاز، معلنا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة ( ١١٤، ٤٢٣٤١٣١، ٤٢٣٤١٣٢، ٤٢٣٤١٣٣، ٤٢٣٤١٣٤، ٤٢٣٤١٣٥، ٤٢٣٤١٣٦).

 

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الاسكندرية

التعريفة الجديدة

اتوبيسات النقل العام

البنزين

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