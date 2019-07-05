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نقيب البيطريين: طالبنا محافظتى قنا والفيوم بتخصيص أراضى لإنشاء نوادى

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:49 م
نقيب البيطريين: طالبنا محافظتى قنا والفيوم بتخصيص أراضى لإنشاء نوادى الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن مجلس النقابة العامة بالتعاون مع النقابات الفرعية، تمكن خلال الفترة الماضية من شراء وتجهيز مقر جديد للنقابة الفرعية بأسيوط، ومن المقرر أن يتم افتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مقر فرعية الوادى الجديد 385 متر.

وأوضح العامرى، أنه تم تقديم طلب لمحافظ قنا لتخصيص أرض لنادى الأطباء البيطريين بمحافظة قنا، وجارى المتابعة، بالإضافة إلى تقديم طلب لمحافظ الفيوم لتخصيص أرض لنادى الأطباء البيطريين بالفيوم على بحيرة قارون من 1000 إلى 2000 متر، وجارى المتابعة.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أنه جارى توقيع عقد مقر للنقابة الفرعية والمركز العلمى بمحافظة المنيا خلال أسبوع، على أن يتم تسليمه خلال 3 أشهر، كما تم دعم النقابة الفرعية بأسوان بمبلغ مالى لتطوير مقرها الجديد.

 


نقابة الاطباء البيطريين

نقيب البيطريين

نقابة البيطريين

البيطريين

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