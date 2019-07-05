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مفوضية شئون اللاجئين تعلن غرق ملاجئ الروهينجا فى بنجلاديش بمياه الأمطار

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:20 م
مفوضية شئون اللاجئين تعلن غرق ملاجئ الروهينجا فى بنجلاديش بمياه الأمطار الروهينجا
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين شارلى ياكلي، اليوم الجمعة إن الأمطار - التى استمرت لثلاثة أيام فى بنجلاديش - أدت إلى تدمير 273 مأوى بمستوطنة "كوكس بازار" التى يعيش بها حوالى 900 ألف لاجئ روهينجي، مشيرا إلى أنها أدت أيضا إلى إصابة 11 لاجئا، فضلا عن الانهيارات التى أدت إلى الكثير من الأضرار، متوقعا استمرار تلك الأمطار الغزيرة طوال الأسبوع المقبل.

 

وأكد ياكلى - خلال مؤتمر صحفى فى جنيف - أن فرق المتطوعين - التى تعمل مع المفوضية هناك - عملت على مساعدة الأسر على مدى الأيام الماضية وقامت بإنقاذ المتضررين من الملاجئ التى دمرتها الانهيارات الأرضية، لافتا إلى أنه تم نقل 2137 لاجئا.

 

وأوضح أنه تم وضع شبكة فرق الاستجابة للمفوضية فى حالة طوارئ لتحديد احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا وتحديد أولوياتها للحصول على المساعدات.
ولفت المتحدث باسم المفوضية إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية المشتركة لعام 2019 والخاصة بمساعدة اللاجئين الروهينجيا فى بنجلاديش - والتى تبلغ 920 مليون دولار - لم تتلق سوى ثلث المبلغ حتى الآن.


الروهينجا

بنجلاديش

لاجئين

ميانمار

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