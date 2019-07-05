سوبر كورة
Ads
السبت، 06 يوليه 2019 12:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة نيجيرية تأمر بالتحفظ على مجوهرات قيمتها 40 مليون دولار من وزيرة سابقة

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:18 م
محكمة نيجيرية تأمر بالتحفظ على مجوهرات قيمتها 40 مليون دولار من وزيرة سابقة اليسون مادويكى منصب وزيرة البترول فى نيجيريا السابق
أبوجا (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد فى نيجيريا، اليوم الجمعة، إن محكمة أمرت بالحجز الفورى على مجوهرات وهاتف آيفون من الذهب مصنوع خصيصا لوزيرة البترول السابقة ديزانى اليسون-مادويكى، وهى مقتنيات تصل قيمتها إلى 40 مليون دولار.

وقالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية فى بيان إن تلك المتعلقات تم العثور عليها فى عقار تعود ملكيته إلى اليسون-مادويكي.

وتولت اليسون-مادويكى منصب وزيرة البترول فى نيجيريا من 2011 وحتى 2015 واتهمتها اللجنة غيابيا بغسل الأموال فى 2017. ولا يعرف مكان الوزيرة السابقة حاليا ولم يرد محام عنها على طلب التعليق.

وسمحت محكمة للحكومة فى 2017 بالتحفظ النهائى على مجمع سكنى قيمته 37.5 مليون دولار كانت تمتلكه بأحد الأحياء الراقية فى لاجوس.

 

 


محكمة نيجيرية

نيجيريا

أخبار نيجيريا

مجوهرات

40 مليون دولار

ديزانى اليسون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة