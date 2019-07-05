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محافظ القليوبية: تركيب كوبرى مشاة بمنطقة أبو سنة فى قليوب على الطريق الزراعي

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:30 ص
محافظ القليوبية: تركيب كوبرى مشاة بمنطقة أبو سنة فى قليوب على الطريق الزراعي تركيب الكوبرى
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الانتهاء من تركيب كوبرى أبو سنة للمشاة على الطريق السريع وفوق خط السكة الحديد، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لخدمة مواطنى المنطقة الذين تقدموا بالعديد من الشكاوى لخطورة عبور الطريق الزراعى السريع بين السيارات، بحضور الدكتور عواد السكرتير العام للمحافظة.

وأضاف المحافظ، فى بيان أنه جارى الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية والهياكل الحديدية لاستكمال وإنشاء ورفع كفاءة 2 كوبرى مشاه بمدينة قليوب بمناطق ميت حلفا وقليوب المحطة لتخدم مواطنى تلك المناطق والعزب المجاورة، مشيرا إلى أن تلك الكبارى ستعبر السكة الحديد.

 ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم الكوبرى وإدخاله الخدمة فى أقرب وقت ممكن لخدمة أهالى تلك المناطق، مشيرا إلى أن تكلفة الكبارى وصلت 11 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة تراخيص السكة الحديد ودفع الرسوم المقررة ويقوم بتنفيذ المشروع الجهاز التنفيذى لمشروعات تطوير القاهرة الكبرى.

 

 

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

كبارى المشاة

الطريق الزراعي

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