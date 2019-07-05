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محافظ الغربية: ضبط 36ألف و200 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:36 م
محافظ الغربية: ضبط 36ألف و200 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة

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 أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية فى بيان له، عن تحرير مديرية التموين بالغربية بالتنسيق الإدارة العامة للتجارة الداخلية ومباحث تموين الغربية ، 7 محاضر لمخالفات تضمنت تجميع مواد بترولية وبيع بأزيد من السعر المقرر ،وتصرف فى 8500 لتر سولار ،وحالات إمتناع عن البيع.
 
 كما تم ضبط 36ألف و200 لتر سولار مجمعة بغرض تخزينها وبيعها فى السوق السوداء بمركز ومدينة طنطا والمحلة الكبرى.
 
وأكد محافظ الغربية على إستمرارية هذه الحملات على مدار24 ساعة يومياً لمتابعة الإلتزام بالأسعار المحددة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية ولمواجهة كافة أوجه الغش التجارى وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
و أشار إلى متابعته الدورية للوضع من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والمرتبطة بغرف العمليات الفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد التام من توافر المنتجات البترولية بجميع المحطات ومستودعات الغاز والإلتزام بالأسعارالمحددة و متابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة.
 
 

 


محافظ الغربية

سولار مدعم

حملات تموينيه

مباحث التموين

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