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مجلس الأمن يندد بغارة جوية فى ليبيا ويدعو الدول الأخرى لعدم التدخل فى الصراع

الجمعة، 05 يوليه 2019 09:36 م
مجلس الأمن يندد بغارة جوية فى ليبيا ويدعو الدول الأخرى لعدم التدخل فى الصراع مجلس الأمن الدولى
الأمم المتحدة (رويترز)

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ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بغارة جوية قاتلة على مركز لاحتجاز المهاجرين فى ليبيا ودعا الأطراف المتحاربة للالتزام بوقف إطلاق النار وحث الدول الأخرى على عدم التدخل فى الصراع أو التسبب فى تفاقمه.

واجتمع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة يوم الأربعاء بعد الهجوم الذى وقع فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل 53 شخصا على الأقل بينهم ستة أطفال.

وقال دبلوماسيون إن المجلس عجز عن إصدار بيان سريعا بسبب عدم موافقة الولايات المتحدة خاصة وأن البيان يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وأضاف الدبلوماسيون أن البيان الذى صدر اليوم الجمعة لا يختلف كثيرا فى لغته عما ورد فى البيان الذى نوقش يوم الأربعاء.

وقال البيان "أعضاء مجلس الأمن يؤكدون حاجة كل أطراف الصراع لتهدئة الوضع بشكل عاجل والالتزام بوقف لإطلاق النار... السلام الدائم والاستقرار فى ليبيا لن يتأتى إلا عبر حل سياسي".

 

 


مجلس الأمن

غارة جوية

ليبيا

عدم التدخل فى الصراع

أخبار ليبيا

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