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لو كبرت فى السن.. 6 نصائح للاهتمام بصحة عظامك

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:30 م
لو كبرت فى السن.. 6 نصائح للاهتمام بصحة عظامك كبار السن - أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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يزداد خطر كسر العظام مع التقدم فى العمر بسبب ضعفها وفقدانها الكثافة، ونتيجة لكثرة التعرض للسقوط، لذا فإن الحفاظ على صحة عظامك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تأثير السقوط عليك، فإذا كانت عظامك قوية، فإن احتمالية إصابتك بالكسور تقل، فى هذا التقرير نقدم 6 نصائح للاهتمام بصحة عظامك، وفقاً لموقع nhsinform.

6 نصائح للاهتمام بصحة عظامك
 

 
older-couple-weights
 
1-تناول نظام غذائي صحي متوازن.

2-قضاء قليل من الوقت فى الشمس لبناء مستويات فيتامين (د) الذى يمكن أن يمتصه جسمك من آشعة الشمس، يمكنك أيضًا الحصول على القليل من فيتامين (د) من الأسماك مثل سمك الرنجة والسلمون.

3-القيام بتمارين رفع الأثقال وتقوية العضلات بانتظام لأنها تقوى العظام.

كبار السن
كبار السن

4-التوقف عن التدخين.

5-تناول الكالسيوم وهو معدن يحتاجه جسمك للحفاظ على صحة العظام والأسنان، وتعتبر منتجات الألبان - مثل الحليب والزبادي والجبن- مصادر جيدة للكالسيوم، يمكن العثور على كميات صغيرة من الكالسيوم في:الخضروات الورقية- مثل القرنبيط والبامية، المكسرات ، وخاصة اللوز، الأسماك الدهنية مثل: السلمون.

6-ممارسة الرياضة للمحافظة على عظام صحية، عليك أن تبقي نشطاً وتمارس الكثير من التمارين لتقوية العضلات مثل: السباحة وركوب الدراجات.


تقوية العظام

صحة العظام

الكالسيوم وصحة العظام

كسور العظام

فوائد الكالسيوم

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