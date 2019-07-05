قناة بلجيكية: جواز السفر البلجيكى يسمح بدخول 183 دولة دون تأشيرة

كتب: أحمد علوى

قالت دراسة أجراها مؤشر هينلي لجوازات السفر المتخصص فى تصنيف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى، إن جواز السفر البلجيكى من اقوى المستندات فى العالم.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، فأنه يضمن لحامله حرية الدخول بدون تأشيرة إلى ما لا يقل عن 183 دولة، كما جاء جواز السفر البلجيكى فى المركز السادس فى التصنيف العالمى.

من ناحية أخرى، فإن جوازات السفر فى الصومال والعراق وسوريا وأفغانستان هى أقل قيمة، على سبيل المثال يسمح جواز السفر الصومالى بالدخول إلى 28 دولة فقط، بينما يتمكن حامل الجواز الأفغانى من دخول 30 دولة فقط، بدون تأشيرة.

وتتصدر اليابان وسنغافورة القائمة، حيث يسمح جواز السفر اليابانى بالدخول إلى 189 دولة بدون تأشيرة، وكما تسمح جوازات كوريا وألمانيا وفنلندا بدخول 187 دولة بدون تأشيرة .

يشار إلى أن بلجيكا فقدت دولة ضمن التصنيف، عما كانت عليه بالعام الماضى حين كان يسمح لحامل جواز السفر البلجيكى بدخول 184 دولة.