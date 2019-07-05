فيديو.. يهود الفلاشا يهتفون باسم فلسطين ويرددون "الشهادتين" نكاية فى إسرائيل

كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

ظهر عدد من المحتجين من يهود الفلاشا، وهم يهتفون نكاية بالسلطات الإسرائيلية اسم فلسطين، بل وعلت أصواتهم بالتكبير وصرخوا بملء حناجرهم مرددين الشهادتين، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.