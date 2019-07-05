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عضو بـ"البيطريين": عمومية صندوق التكافل تهدف لوضع آليات جديدة لإدارته

الجمعة، 05 يوليه 2019 04:28 م
عضو بـ"البيطريين": عمومية صندوق التكافل تهدف لوضع آليات جديدة لإدارته الدكتور حمدى شاكر عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور حمدى شاكر، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، مدير صندوق تكافل البيطريين، إن الجمعية العمومية الأولى للصندوق، والمقرر لها 15 يوليو الجارى، تهدف إلى إتاحة الفرصة للأعضاء المشتركين به، مشاركة مجلس إدارته فى وضع وآليات جديدة لإدارته، مثل تحديد شكل الدعوى لجمعيات عمومية للصندوق فيما بعد، وتحديد النصاب القانونى والانتخابات الخاصة بمجلس الإدارة أيضا.
 
وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية العمومية الأولى ليس لها نصاب قانونى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيتواجد من الواحدة ظهر اليوم المُحدد للإنعقاد، لعقد ورشة عمل مفتوحة للاستماع إلى كل أراء وانتقادات المشتركين، وايجاد حلول لها، ومن ثم عقد العمومية، فى الرابعة مساء.
 
وأكد مدير صندوق التكافل، أن تلك هى المرة الأولى التى سيتم إتاحة الفرصة لأعضاء المشتركين تقديم مقترحاتهم لتطوير الصندوق لتطويره، وطرح ما تم إنجازه لإنقاذ الصندوق من الوضع المالي المتردي له.
 
 

نقابة البيطريين

صندوق تكافل البيطريين

صندوق تكافل الاطباء البيطريين

عمومية صندوق تكافل البيطريين

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