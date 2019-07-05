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عامل يشعل النيران فى جسده لمروره بأزمة نفسية فى البساتين

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:48 م
عامل يشعل النيران فى جسده لمروره بأزمة نفسية فى البساتين جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شهدت منطقة البساتين واقعة مأساوية عندما أقدم عامل بفرن على الانتحار بحرق نفسه، بسبب مرورة بأزمة نفسية وخلافات متكررة مع زوجته، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالى بوجود متوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة عامل بفرن "محمد.خ" 25 سنة، متزوج وأقدم على الانتحار بإشعال النار فى نفسه بسبب مروره بأزمة نفسية وخلافات مع زوجته، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


ازمة نفسيه

عامل يشعل النار

امن القاهرة

البساتين

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