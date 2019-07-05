سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 04:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

طهران تنفى توقيف المغنية البريطانية جوس ستون وتؤكد: تم منعها من دخول أراضينا

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:12 م
طهران تنفى توقيف المغنية البريطانية جوس ستون وتؤكد: تم منعها من دخول أراضينا جوس ستون
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت طهران أن تكون أوقفت وطردت المغنية البريطانية جوس ستون كما أكدت هذه الأخيرة، مشيرةً إلى أنها اكتفت بمنعها من دخول أراضيها، حسبما ذكرت شبكة العربية الحدث.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن "شرطة جزيرة كيش" قولها، إن "جوس ستون والمرافقين لها لم يوقفوا بل مُنعوا من دخول الأراضي (الإيرانية) بموجب القانون لعدم توافر الوثائق الضرورية".

وفي رسالة نشرتها الأربعاء على خدمة "إنستجرام"، تحدثت ستون عن حادث واجهها لدى وصولها إلى جزيرة كيش الإيرانية حيث كانت تنوي الغناء في إطار المرحلة الأخيرة من جولة عالمية قادتها إلى دول كثيرة من بينها سوريا وكوريا الشمالية.

وقالت في مقطع مصور: "أوقفنا وطردنا"، مضيفةً أن السلطات اشتبهت في أنها كانت تنوي الغناء في مكان عام في هذه الجزيرة السياحية.

ويُمنع على النساء في إيران الغناء في أماكن عامة على انفراد منذ الثورة في العام 1979.

واكتفت وكالة الأنباء الإيرانية بالقول إن المغنية وعازفيها وصلوا من مسقط وغادروا غداة ذلك من دون أن تورد المزيد من المعلومات حول الدوافع وراء منعها من دخول الأراضي الإيرانية.

من جهتها، كتبت الفنانة البريطانية: "كنا على علم أنه من غير الممكن إقامة حفلة علنية، لأن الأمر غير مسموح به في هذا البلد، لأنني امرأة"، من دون أن تحدد كيف كانت ستقيم حفلتها.

وتابعت في الرسالة التي أرفقتها بصورة لها مع وشاح: "أنا قريبة جدا وبعيدة في آن. هذا الأمر حطم جزءاً صغيراً من قلبي".

وقبل مغادرتها إلى كيش، كانت المغنية قد كتبت أن الحفلة في كيش هي الرقم 200 ضمن جولة "توتال وورلد تور" التي باشرتها قبل خمس سنوات.

وهذه الجولة مشروع طموح للمغنية تهدف من خلاله إلى الغناء في كل البلدان، وقد أحيت حفلات في بلدان تشهد اضطرابات أمنية أو سياسية بينها ليبيا وجنوب السودان وكوريا الشمالية.


جوس ستون

مغنية بريطانية

إيران

جزيرة كيش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة