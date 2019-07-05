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ضبط 4 أشخاص لحيازتهم عقاقير طبية مجهولة المصدر فى القاهرة

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:50 م
ضبط 4 أشخاص لحيازتهم عقاقير طبية مجهولة المصدر فى القاهرة جانب من المضبوطات
كتب عبد الله محمود

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شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة، لضبط تجار السوق السوداء والمهربين، حيث تم ضبط عدد من مروجى وموزعى العقاقير الطبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بين المواطنين.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط عاطل أثناء قيامه بترويج العقاقير، حيث ضبط وبحوزته كميات كبيرة من المنشطات بلغت "8370 قرص "، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا، وغير مسجلة بوزارة الصحة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كما تم ضبط سائق 26 سنة، وذلك أثناء تواجده بمنطقة وسط البلد بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته " 4 عبوات لعقار طبى، بمبلغ 65 ألف جنيه"، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد.

 

قيما تم ضبط عامل بصيدلية بدائرة قسم شرطة الأزبكية 38 سنة أثناء تواجده داخل الصيدلية عمله، حيث ضبط بحوزته " 7 عبوات لأدوية وعقاقير تستخدم فى علاج أمراض السرطان، الأعصاب، العظام "، بمبلغ 45 ألف جنيه"، وجميعها مجهولة المصدر ، ومهربة جمركيا، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد.

 

كما تم ضبط عامل بصيدلية دائرة قسم شرطة الوايلى 28 سنة، أثناء تواجده داخل الصيدلية محل عمله ، وبحوزته "4 عبوات لعقار يستخدم فى علاج مرض السرطان "، بمبلغ 65 ألف جنيه)"، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً ، وغير مصرح بتداولها داخل البلاد.

 

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


حملة امنية

عقاقير طبية

مجهولة المصدر

مهربة جمركيا

ارباح غير مشروعة

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