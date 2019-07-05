صور.. وفاة مواطن مجهول الهوية داخل مسجد أبو الحجاج الأقصري

الأقصر – أحمد مرعى

توفي مواطن مجهول الهوية داخل مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري، وتم نقله لمستشفي الأقصر الدولي ومازال متواجدا داخل مشرحة المستشفي، لحين معرفة هويته وتسليمه لذويه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جانبه قال الشيخ موسي علي الرفاعي إمام مسجد العارف بالله أبوالحجاج الأقصري، أن أحد المواطنين مجهولي الهوية دخل أمس الخميس للمسجد أثناء صلاة الظهر، وتوفي داخل المسجد وهو لا يحمل أية بيانات شخصية أو أوراق ولا هاتف محمول للاستدلال علي هويته، وتم علي الفور إخطار رجال الشرطة بالواقعة.

وأضاف إمام مسجد أبوالحجاج الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه فور وصول رجال الشرطة تم إحضار سيارة إسعاف ونقل الرجل المتوفي لمشرحة مستشفي الأقصر الدولي ومازالت متواجدة داخلها لحين التوصل لهويته وأسرته، وناشد الجميع بنشر صورته في كافة مواقع التواصل الإجتماعي للوصول لأسرته وتسليمه لهم.