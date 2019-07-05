صور.. محافظ أسيوط يتفقد عدد من المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة

أسيوط - ضحا صالح

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط مواقف سيارات الأزهر ونزلة عبداللاه والمعلمين الجديد بمدينة أسيوط للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وتركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى فى حالة وجود أية مخالفات.

رافقه خلال الجولة اللواء أشرف مرسى مدير إدارة المرور والعقيد أحمد عيد عبدالجواد مدير مباحث المرور وأيمن محروس رئيس حى شرق ومحمد البشير رئيس حى غرب وصلاح عامر مدير إدارة المواقف.

بدأ المحافظ جولته بتفقد موقف سيارات الأزهر والتقى ببعض الركاب والسائقين للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات ودون أى استغلال من بعض السائقين والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى كما تفقد موقف سيارات نزلة عبداللاه للمراكز والقرى وألتقى بسائقين مدينة أسيوط الجديدة والساحل والبدارى وأبوتيج ودرنكة شطب والزاوية وريفا واستمع إلى بعض الركاب للتأكد من إلتزام السائقين بالأجرة المقررة كما تفقد موقف المعلمين الجديد والتقى ركاب وسائقين القاهرة وملوى والمنيا وطما واطمأن منهم على تطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بها وانتظام حركة السيارات.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية بمواقف نقل الركاب وعلى الطرق السريعة والداخلية للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة بالمواقف ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات مع التشديد على إلتزام سائقى التاكسى بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين منوهًا الى انه تم تخصيص بعض ارقام التليفونات لاستقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالاضافة الى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) او من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و "الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك وتويتر وانستاجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها بالإضافة إلى متابعة محطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز وتكثيف الرقابة عليها ومراقبة الأسواق للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء.

كان محافظ أسيوط قد أقر صباح اليوم الجمعة التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات النقل والسيرفيس والتاكسى داخل المحافظة وبين مراكزها حيث نصت القرارات الصادرة على تعديل الأجرة المقررة لسيارات التاكسى لتصبح 8 جنيهات والسيرفيس 2 جنيه داخل المدينة، و 4 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة بالإضافة إلى زيادة الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 10.5 جنيهات لمدينة ديروط، و 8.5 جنيها لمدينة القوصية و 4.75 جنيها لمدينة منفلوط، و 4.25 جنيها لمدينة أبوتيج، و 6 جنيهات لمدينة صدفا و 7.5 جنيها لمدينة الغنايم، و 4.75 جنيهات لمدينة ساحل سليم و 6.5 جنيهات لمدينة البدارى و 3.5 جنيه لمدينة أبنوب و2.5 جنيها لمركز الفتح .

أما تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى فأصبحت 105 جنيها لمحافظة القاهرة، و92 جنيها للغردقة، و 52 جنيها لمحافظة قنا و 46 جنيها لنجع حمادى و 41 جنيها للوادى الجديد، و 23 جنيها لسوهاج و24 جنيها للمنيا وملوى 17.5 جنيها .

جولة على مواقف السرفيس



جولة على مواقف السرفيس



جولة على مواقف السرفيس



جولة على مواقف السرفيس



جولة على مواقف السرفيس



جولة على مواقف السرفيس



جولة على مواقف السرفيس



جولة على مواقف السرفيس



جولة على مواقف السرفيس



جولة على مواقف السرفيس



جولة على مواقف السرفيس



جولة على مواقف السرفيس