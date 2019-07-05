سيدة ونجلها يلقون مادة كاوية على زوجها بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

تقدم شخص بتحرير محضر بقسم شرطة قويسنا يتهم فيه نجلة وزوجته بإلقاء مادة كاوية عليه أثناء نومة لخلافات عائلية بمركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتقدم " ح ع ح " 51 سنه، معاش قوات مسلحة، إلى مركز قويسنا بمحضر يتهم فية زوجتة ونجله بإلقاء مادة كاوية على وجهه لخلافات عائلية.

بالانتقال وسؤال الإثنين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.