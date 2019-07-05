سنن يوم الجمعة.. الإفتاء توضح أعمال يستحب فعلها للمسلم

كتب على عبد الرحمن

أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك عددا من السنن التى يستحب على المسلم فعلها يوم الجمعة، من بينها الاغتسال والتطيب.

ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنفو جراف يوضح السنن التى يستحب للمسلم أن يفعلها فى يوم الجمعة، مثل الاغتسال والتطيب والتبكير إلى المسجد.

وقالت دار الإفتاء إنه من سنن يوم الجمعة "الاغتسال، والتطيب، والتسوك، لبس أحسن الثياب، والتطيب، وكثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة".