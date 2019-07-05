سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 09:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

سنن يوم الجمعة.. الإفتاء توضح أعمال يستحب فعلها للمسلم

الجمعة، 05 يوليه 2019 09:35 ص
سنن يوم الجمعة.. الإفتاء توضح أعمال يستحب فعلها للمسلم سنن يوم الجمعة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك عددا من السنن التى يستحب على المسلم فعلها يوم الجمعة، من بينها الاغتسال والتطيب.

ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنفو جراف يوضح السنن التى يستحب للمسلم أن يفعلها فى يوم الجمعة، مثل الاغتسال والتطيب والتبكير إلى المسجد.

وقالت دار الإفتاء إنه من سنن يوم الجمعة "الاغتسال، والتطيب، والتسوك، لبس أحسن الثياب، والتطيب، وكثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة".


سنن الجمعه

دار الافتاء

الافتاء

فضل يوم الجمعه

سوره الكهف يوم الجمعه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب أفريقيا غداً

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

بعد "قول آلووو".. تامر حسنى "ملحنا" فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة"

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

فيديو.. طفلة تصنع وتبيع الدمى لتأمين علاج زميلها من السرطان

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

15ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان.. والفرز خلال أيام

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

مصر تصدر 662 ألف طن بطاطس بقيمة 247 مليون دولار

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "نور حياة".. ويؤكد:نستهدف مليونى مواطن

فيديو.. حصاد دور المجموعات فى كان 2019.. 3 منتخبات عربية بالعلامة الكاملة ونظافة الشباك.. ساديو مانى يُهدر ركلة الجزاء الوحيدة.. الجزائر ومالى الأقوى هجومًا وتنزانيا الأضعف دفاعيًا.. 11 لاعبًا فى صدارة الهدافين

فيديو.. حصاد دور المجموعات فى كان 2019.. 3 منتخبات عربية بالعلامة الكاملة ونظافة الشباك.. ساديو مانى يُهدر ركلة الجزاء الوحيدة.. الجزائر ومالى الأقوى هجومًا وتنزانيا الأضعف دفاعيًا.. 11 لاعبًا فى صدارة الهدافين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة