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سكرتير عام الكاف يشيد بتنظيم مصر لأمم أفريقيا ويؤكد: مبهر ولم تدخر جهدا لنجاحها

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:58 م
سكرتير عام الكاف يشيد بتنظيم مصر لأمم أفريقيا ويؤكد: مبهر ولم تدخر جهدا لنجاحها معاذ حجى
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أعرب معاذ حجى سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن سعادته بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا فى مصر بعد النجاح الكبير الذى تحقق فى الدور الأول.

وقال حجى - فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة - "النسخة الحالية استثنائية بكل المقاييس فهى تضم 24 فريقا والتنظيم كان مبهرا حتى الآن والحكومة المصرية لم تدخر جهدا لضمان نجاح البطولة وبعد كأس العالم فى روسيا كان على الكاف تقديم بطولة استثنائية وهو ما حدث حاليا بالنسخة الجارية فى مصر".
وتابع قائلا: "تنظيم البطولة جاء فى وقت ضيق بالنسبة لمصر، أشكر الجمهور المصرى الذى يدعم البطولة ويحضر مباريات أخرى بخلاف فريقه، وأعتقد أن الأعداد ستزيد فى الأدوار المقبلة".


وأضاف: "نعلم أن البطولة بـ٢٤ فريقا تتطلب بنية تحتية قوية، لذلك ننتظر تطوير البنية التحتية فى البلاد التى ستستضيف النسخ القادمة مثل الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا".


وأشار إلى أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو بداية من الـ8، مؤكدًا أن الاتحاد الأفريقى كان يتمنى تطبيقها من بداية البطولة ويعمل جاهدا على تطبيقها من بداية البطولات المقبلة.


وأثنى معاذ حجى على مستوى التحكيم فى البطولة حتى الآن وقدم التهنئة لرئيس لجنة الحكام على ذلك وتمنى أن يستمر ذلك حتى نهاية البطولة.


وأضاف أن البطولة بها أكثر من راع وهذا يؤكد قوة بطولة أمم إفريقيا وأهميتها، لافتا إلى أن إقامة البطولة فى شهر يونيو أمر جيد خاصة أن إقامتها منتصف العام كان يسبب مشكلة لبعض اللاعبين الأفارقة بسبب إقامة مسابقاتهم فى نفس التوقيت وبالتالى فقدان أماكنهم فى تشكيل أنديتهم.


الاتحاد الأفريقى

الكاف

مصر

أمم أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

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