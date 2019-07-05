سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 04:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ومميزات إضافية للفريق الصحي بالمحافظات الحدودية والنائية..

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات السيسى بشأن المستشفيات النموذجية بالمحافظات

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:17 ص
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات السيسى بشأن المستشفيات النموذجية بالمحافظات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

49 مستشفى نموذجياً تستعد للتشغيل على مستوى الجمهورية.. ومحفزات مالية للفريق الصحى وسكن للأطباء بالمحافظات الحدودية

 

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تشغيل عدد من المستشفيات النموذجية بالمحافظات، وكذا تحفيز الفريق الصحى للعمل وخاصة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.

 

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض موقف تشغيل 49 مستشفى نموذجياً على مستوى الجمهورية، 30 منها تتبع وزارة الصحة، و19 مستشفى جامعيا  تتبع وزارة التعليم العالي، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات، التى ستقدم خدمات متميزة للمرضى لحين تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وفى الوقت نفسه تحفيز الأطباء للعمل بها.

 

ووافق رئيس الوزراء بصورة مبدئية على بعض المقترحات التى طرحها  وزير التعليم العالى والبحث العلمي، فى ضوء تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحى   مع زيادة التحفيز للأطباء  بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، سواء بزيادة القيمة المالية لبدل النوبتجيات، أو السهر، مع توفير السكن المناسب لأعضاء الفريق الصحى العاملين فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية، وكذا منح أعضاء الفريق الصحى العاملين فى المحافظات الحدودية والنائية أولوية للإلتحاق ببرامج الدراسات العليا والزمالة المصرية، والبورد المصرى، كما تم عرض مقترح تخفيض المدة الزمنية البينية اللازمة للترقى لأعضاء الفريق الصحى العاملين فى المحافظات الحدودية والنائية.

وطالب رئيس الوزراء بإعداد تصور محدد مع وزارة المالية بالتكلفة المالية، وآلية التمويل، وكذا إعداد السند التشريعى الخاص بهذه المقترحات.

 

وعرضت  وزيرة الصحة والسكان، موقف المستشفيات النموذجية التابعة لها، وخطة تشغيلها، ومقترحاتها لتحفيز الأطباء للعمل بهذه المستشفيات وكذا بالمحافظات الحدودية، والمناطق النائية، مٌشيرة ً إلى أن الوزارة بالفعل تقدم عدداً من المزايا لمن يعملون بهذه المناطق.

 

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن الاجتماع شهد أيضاً طرح فكرة أن يتم توفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للأطباء فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مع إعفائهم من شروط الحصول على هذه الوحدات، بهدف توطينهم فى هذه المناطق، وتقديم الخدمة الطبية لأهاليها، وأعلن رئيس الوزراء موافقته المبدئية،  مٌطالباً بتقديم تصور مُحدد بالمحفزات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء، وسرعة البدء  بالتطبيق


منظومة التأمين الصحى الشامل

بورسعيد

المستشفيات النموذجية

الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إجراءات جديدة لجذب الوافدين للجامعات المصرية.. ميكنة كل الخدمات وتوفير وحدة مصرفية ونظام للترقيم.. تخصيص مكتب لتسهيل وتجديد الإقامة والتأشيرات والتأمين الصحى ضد الحوادث.. و7759 وافدا تقدموا للجامعات المصرية

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:00 ص

"صحة بورسعيد": تطبيق التأمين الصحى الشامل يحقق العدالة الاجتماعية

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:00 ص

قطار الإصلاح يصل محطته الأخيرة.. ترشيد دعم المنتجات البترولية لوصول الدعم لمستحقيه.. الحكومة تركز على السلع التموينية ومنظومة التأمين الصحى.. ووفورات مالية توجه لمحدودي الدخل من خلال برامج اجتماعية وتعليمية

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:00 ص

أبرز 7 قرارات للحكومة اليوم.. إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه.. ومد المهلة للكنائس والمبانى الخدمية للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية 4 أشهر.. ومدبولى يُتابع التشغيل التجريبى للتأمين الصحى

الخميس، 04 يوليه 2019 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة