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حملات تفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بحدائق أكتوبر وأسيوط الجديدة

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:25 ص
حملات تفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بحدائق أكتوبر وأسيوط الجديدة حملات تفتيش - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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صرح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأن جهاز المدينة بالتنسيق بين مأمورى الضبط القضائى وإدارة الأمن بالجهاز، ولجان التفتيش بصندوق الإسكان الاجتماعى، قاموا بشن حملة تفتيش على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة ابنى بيتك 2، لضبط الوحدات المخالفة، وللتأكد من أن الوحدات قد ذهبت إلى مستحقيها، كما تم تحرير محاضر للمخالفين، والذين قاموا بتحويل أنشطة الوحدات من سكنى إلى تجارى أو غير ذلك، تمهيداً لاستكمال الإجراءات  القانونية اللازمة ضدهم.
 
وفى سياق متصل أكدت المهندسة جيهان عمار، القائمة بتسيير أعمال جهاز  تنمية مدينة أسيوط الجديدة، استمرار حملات التفتيش على الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، مشيرة إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين من قبل مندوبى الضبطية القضائية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، طبقا لما هو متبع من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وكذا رصد نسب الإشغال للوحدات بالمشروع، تمهيداً للعمل على توفير أنشطةٍ متعددة لجذب المواطنين.
 
 

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