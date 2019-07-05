جنوب سيناء تستقبل الدورة الثالثة لمهرجان "جولدن شيف"

جنوب سيناء – فايزة مرسال

فى إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة وتنمية العلاقات المصرية الإفريقية، تنطلق الدورة الثالثة لمهرجان جولدن شيف الدولي للطهاة في محافظة جنوب سيناء بمشاركة عشر دول عربية وأفريقية.

وقالت نيفين أبوزيد، رئيس المهرجان، إنه يعد أهم مهرجان دولي خاص بالطهاة في مصر والوطن العربي، ومن المقرر أن يشهد المهرجان حضور عدد من الشخصيات العامة المصرية التى لها علامة مميزة فى العمل الوطنى مثل اللواء دكتور حفنى خليفة رئيس مجلس أعمال مصر جنوب السودان وكيل أول وزارة الاستثمار ومن الجانب السودانى تم دعوة سفير جنوب السودانى كما يحضر عدد من الطهاة العالمين وأكد الشيف محمد يحيى نائب رئيس المهرجان علي مشاركة تجمع شيفات سوريا وأنهم مستعدون لخوض منافسة قوية مع الفرق والدول المشاركة.