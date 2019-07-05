تعرف على نتيجة القبول بمدرسة مياه الشرب لمحافظات الشرقية والمنوفية والغربية

المنوفية _محمد فتحى

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، فى بيان لها نتيجة قبول الطلاب الجدد بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالمنوفية عام 2019 / 2020 من محافظات الشرقية والمنوفية والغربية لهذا العام.

وأضاف البيان أنه سيتم عمل الامتحانات والمقابلة الشخصية للطلاب من بين المتقدمين للمدرسة على النحو التالي.

محافظة المنوفية، حتى مجموع 273.5 أساسى ،وحتى مجموع 271.5 احتياطي

الامتحانات ستكون يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 للاساسى والاحتياطى معا الساعه 9 صباحا.

محافظة الغربية بمجموع 272 اساسى وحتى مجموع 271 احتياطي

الامتحانات ستكون يوم الأربعاء 10 يوليو 2019 للاساسى والاحتياطى معا الساعة 9 صباحا.

محافظة الشرقية حتى مجموع 270 أساسى وحتى مجموع 268 احتياطي.

الامتحانات يوم الأربعاء 10 يوليو 2019 للأساسى والاحتياطى معا الساعه 9 صباحا.