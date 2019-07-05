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تعرف على خطة تطوير كورنيش بنى سويف لتحقيق الإنسياب المرورى ومنع الإشغالات

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:53 م
تعرف على خطة تطوير كورنيش بنى سويف لتحقيق الإنسياب المرورى ومنع الإشغالات كورنيش بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، على أن الكورنيش يعد المتنفس الوحيد للمواطنين على النيل، لذلك فإن التطوير ورفع كفاءة طريق الكورنيش بمدينة بنى سويف العاصمة سوف يسهم فى تحويل المنطقة لمتنفس حضارى يستوعب الأهالى ويليق بهم، فضلا عن تحقيق الإنسياب المرورى وسهولة حركة السير،ومنع تكرار الإشغالات والتعديات العشوائية والتى كانت تتسبب فى حدوث تكدس مرورى وزحام شديد على طول الكورنيش.

وأشار عبدالجابر فى بيان إلى تشكيله لجنة ضمت نائبه الدكتور عاصم سلامة، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد و المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل،  وطرحنا اقتراحات خطة تطوير الكورنيش واختير الأفضل وانطلقت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير طريق الكورنيش فى المسافة من مركز المؤتمرات وحتى شارع الروضة بطول 1 كيلو متر وتشمل  توسعة الطريق من 5  إلى 10 أمتار للاتجاه الواحد و الذى سوف يضم  3 حارات مرورية باجمالى 6 حارات فى الاتجاهين، مع تقليص عرض الجزيرة الوسطى والاستفادة منها فى توسعة الجهة المقابلة للكورنيش من ناحية العمارات السكنية من خلال عمل أماكن انتظار للسيارات (عمودى أو موازي) أسفل تلك العمارات.

وتفقد محافظ بنى سويف أعمال تطوير الكورنيش و الجارى تنفيذها بالمنطقة العلوية للكورنيش اكثر من مرة، و تشمل توسعات على الجانب الملاصق لمجرى النيل ،وإقامة حائط ساند من الدبش لحماية حواف وجوانب الطريق فى هذه الناحية ، بالإضافة إلى زيادة عرض الطريق وإزالة كافة الإشغالات التى تحجب رؤية المجرى المائى للنهر، علاوة على عمل ممشى علوى للمواطنين و جزيرة وسطى وإنشاء دورانات " returns " فى بعض الأماكن على الطريق لسهولة الحركة المرورية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة ديكورية مضيئة .

 

 

 


تطوير كورنيش النيل ببنى سويف

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كورنيش بنى سويف

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