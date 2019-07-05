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تطهير 16 ألف كيلو متر من "المساقى" لتوصيل المياه إلى الأراضى بالمنوفية

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:51 م
تطهير 16 ألف كيلو متر من "المساقى" لتوصيل المياه إلى الأراضى بالمنوفية ترع ومصارف "أرشيفيه"
المنوفية – محمود شاكر

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أكد الدكتور حمدي جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بجميع مراكز المحافظة بمساحة إجماليه16 الف و750 كيلومتر، من أجل توصيل المياه إلى كل شبر فى المحافظة.
 
وأشار جامع إلى أنه تم التطهير وفق خطة متكاملة شملت جميع المراكز، مثل مركز شبين الكوم بناحية زوير بمجمـوع أطوال 3.400 كم، وفى مركز اشمون بناحية منيل دويب القناطرين بمجموع الطوال 400 كم بنوع تطهير تعاوني ، وبمركز قويسنا بناحية شمنديل شبرا قبالة شبرا بخوم بمجموع أطوال 1.350 كم ، وفى مركز الشهداء بناحية ساحل الجوابر سرسنا ميت شهالة زاوية البقلى بمجموع أطوال 8.100 كم، وفى مركز تلا بناحية صفط جدام  بمجموع أطوال 3.500 كم بنوع تطهير وتعاونى .
 
وأوضح  جامع أنه جارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية وذلك بصفة دورية في سياق تقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث .
 
 
 
 
 
 

رى المنوفية

تطهير المساقى

اشمون

شبين الكوم

وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية

ترع ومصارف

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