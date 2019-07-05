ترامب متحدثا عن فترة تسبق اختراع الطائرة:القوات الأمريكية استولت على مطارات

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وفى خطاب عيد الاستقلال الذى كان مكرسا إلى حد كبير للقوة العسكرية الأمريكية، قد زعم أن قوات الجيش الأمريكى قد استولت على المطارات فى الصراع الذى اندلع قبل نحو قرن من تحليق أول طائرة.

وأشارت الصحيفة إلى ترامب تجنب تسجيل الأهداف السياسية لتخفيف المخاوف من أنه سيحول خطاب "تحية لأمريكا" إلى مسيرة انتخابية، والتزم ترامب إلى حد كبير بالنص الذى خصص جزء منه للإنجازات العسكرية الأمريكى المفصلة عبر التاريخ.

وقالت إن ترامب الذى كان يعانى على ما يبدو من أجل القراءة من شاشة التلقين، قال إن الجيش.. استولى على المطارات وفعل كل ما كان عليه القيام به. وعلى الرغم من أنه لم يكن واضحا ما إذا كان يشير إلى لحظة ما خلال الحرب الثورية أو الحرب اللاحقة فى عام 1812، التى كانت أيضا بين القوات الأمريكية والبريطانية، إلا أن ترامب كان يتحدث عن فترة تسبق بـ 89 عاما على الأقل، رحلة الأخوين رايت الأولى فى عام 1903.

وكان ترامب قد أكد خلال كلمته على قوة سلاح الجو الأمريكى معتبرا إياه الأقوى فى العالم، حيث لا يمكن لأى دولة أن تهزم الولايات المتحدة بسببه.