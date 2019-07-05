تخصيص اثنين مينى باص وطفطف لنقل أهالى الغردقة للموقف الجديد مجانا

البحر الأحمر - عماد عرفة

خصص اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اثنين مينى باص، وطفطف لنقل المواطنين بالمجان من ميدان الدهار إلى الموقف الجديد بالغردقة على مدار اليوم، للتخفيف على المواطنين، وتيسير الأمر من أجل قضاء الجميع لاحتياجاتهم من السوق والميدان بسهولة ويسر .

وأكد المحافظ فى بيان للمحافظة، أن نقل الموقف الهدف منه هو الحفاظ على أعرق ميادين الغردقة من الفوضى والاهمال، فقد تسبب الموقف فى إفساد الشكل العام للميدان بالإضافة إلى التكدس المرورى الملحوظ، نظرا للزيادة السكانية بالغردقة وستتفاقم هذه المشكلة المرورية خلال السنوات القادمة مما توجب نقل الموقف لتيسير حركة المرور بالميدان وتحقيق الانسيابية .