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تحرير 456 مخالفة مرورية وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الجمعة، 05 يوليه 2019 07:29 م
تحرير 456 مخالفة مرورية وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح حملات مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 456 مخالفة مرورية وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية.
 
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، إن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 67 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 
 
 
 

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