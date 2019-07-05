بولتون: ترمب يدرس إلغاء الإعفاءات النووية الممنوحة لإيران

كتب وكالات

أعلن مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، أن الرئيس الأميركى دونالد ترمب، يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووى الإيرانى، بحسب "العربية".

وقال بولتون لموقع "بريتبارت"، الجمعة، إن القرار اتخذ بعد رفع إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز الحدود المحددة فى الاتفاق النووي، وكذلك تهديد الرئيس الإيرانى حسن روحانى حول رفع نسبة التخصيب بأى نسبة تريدها إيران.

وأكد بولتون أنه وفقًا للاتفاق النووي، كان لدى إيران 7 استثناءات مختلفة للبرنامج النووي، والتى انخفضت إلى 5 استثناءات فى وقت سابق.

ورأى مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض أن قرار السلطات الإيرانية بانتهاك الاتفاق النووى يعتبر مؤشراً على فعالية "حملة الضغط القصوى" من قبل الحكومة الأميركية.

وأكد بولتون أن إيران مع زيادة مخزون اليورانيوم ورفع نسبة التخصيب، أظهرت أنها لم يكن لديها قرار حاسم واستراتيجى بالتخلى عن إنتاج الأسلحة النووية.

يذكر أنه فى مايو الماضي، منحت الولايات المتحدة مجددا إعفاءات تسمح لبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بمواصلة العمل مع إيران فى مجال منع انتشار الأسلحة النووية، ما سمح لهذه الدول بمواصلة المشروعات التى تستهدف كبح قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي.

كما شملت الإعفاءات التى أصدرتها حكومة ترمب المنشآت النووية فى أراك وبوشهر وفوردو، وذلك بهدف استمرار الرقابة الدولية عليها.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ منع إيران من عملية تبادل اليورانيوم المخصّب، التى يجيزها الاتفاق النووي، لكنها منحت بعض الإعفاءات، منها تخصيب اليورانيوم منخفض النسبة، وإنتاج الماء الثقيل منخفض النسبة والتى أعلنت إيران أنها انتهكت مخزونها المحدود وتنوى رفع نسبة التخصيب.ش