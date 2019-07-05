سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 07:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بولتون: ترمب يدرس إلغاء الإعفاءات النووية الممنوحة لإيران

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:13 م
بولتون: ترمب يدرس إلغاء الإعفاءات النووية الممنوحة لإيران جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، أن الرئيس الأميركى دونالد ترمب، يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووى الإيرانى، بحسب "العربية".

وقال بولتون لموقع "بريتبارت"، الجمعة، إن القرار اتخذ بعد رفع إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز الحدود المحددة فى الاتفاق النووي، وكذلك تهديد الرئيس الإيرانى حسن روحانى حول رفع نسبة التخصيب بأى نسبة تريدها إيران.

وأكد بولتون أنه وفقًا للاتفاق النووي، كان لدى إيران 7 استثناءات مختلفة للبرنامج النووي، والتى انخفضت إلى 5 استثناءات فى وقت سابق.

ورأى مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض أن قرار السلطات الإيرانية بانتهاك الاتفاق النووى يعتبر مؤشراً على فعالية "حملة الضغط القصوى" من قبل الحكومة الأميركية.

وأكد بولتون أن إيران مع زيادة مخزون اليورانيوم ورفع نسبة التخصيب، أظهرت أنها لم يكن لديها قرار حاسم واستراتيجى بالتخلى عن إنتاج الأسلحة النووية.

يذكر أنه فى مايو الماضي، منحت الولايات المتحدة مجددا إعفاءات تسمح لبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بمواصلة العمل مع إيران فى مجال منع انتشار الأسلحة النووية، ما سمح لهذه الدول بمواصلة المشروعات التى تستهدف كبح قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي.

كما شملت الإعفاءات التى أصدرتها حكومة ترمب المنشآت النووية فى أراك وبوشهر وفوردو، وذلك بهدف استمرار الرقابة الدولية عليها.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ منع إيران من عملية تبادل اليورانيوم المخصّب، التى يجيزها الاتفاق النووي، لكنها منحت بعض الإعفاءات، منها تخصيب اليورانيوم منخفض النسبة، وإنتاج الماء الثقيل منخفض النسبة والتى أعلنت إيران أنها انتهكت مخزونها المحدود وتنوى رفع نسبة التخصيب.ش

 


بولتون

ترمب

إلغاء الإعفاءات النووية

إيران

أخبار إيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة