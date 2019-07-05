بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث سيارة بواحة سيوة

مطروح - حسن مشالي

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث سير بمنطقة الأوسط بواحة سيوة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى سيوة المركزى زكريا سامح عبد العزيز "9 سنوات" مصاب بكدمات وسجحات بالجبهة والخد الأيسر، وعبد الله عبد العزيز زكريا "8 سنوات" مصاب بسجحات وجروح بسيطة بالجبهة، وهاشم فرحات صالح "33 سنة" مصاب بجرح رضى قطعى بالجبهة حوالى 8 سم وسجحات، وعمر عبد العزيز زكريا "9 سنوات" يعانى من كدمات وسجحات حول العين اليمنى والخد الأيمن، وسامح زكريا عبد العزيز "33 سنة" مصاب بكدمة بالجانب الأيسر للحوض وسجحات وكدمات بالجبهة، وأحمد عبد الله محمد "35 سنة" مصاب بكدمات وسجحات بالجبهة مع خلع بالكوع الأيسر وتم رد الخلع. وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة، بعد تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين.