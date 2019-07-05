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باعتبارها غير متحضرة.. الصين تشن حملة على عادة كشف الرجال لبطهم فى الصيف

الجمعة، 05 يوليه 2019 12:50 م
باعتبارها غير متحضرة.. الصين تشن حملة على عادة كشف الرجال لبطهم فى الصيف
كتبت ريم عبد الحميد

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على مدار سنوات، حاولت السلطات الصينية حظر جميع أنواع السلوكيات التى تعتبرها غير متحضرة، فحاولت إيقاف البصق العلنى، وحاولت منع الناس تناول حسائهم بصوت عال للغاية، وحاولوا منعهم أيضا من قطع الشارع بشكل غير سليم.

 

 والآن، وبحسب ما تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يواجه عنصر آخر للحياة الصينية أزمة وجودية، وهو الإجراء الذى يعرف باسم "بيكينى بكين" على الرغم من أنه لا يقتصر على العاصمة فقط.

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وهذا الإجراء يشير إلى قدوم الصيف فى الصين، حيث يبدأ الرجال فى رفع قمصانهم، فوق حافة البطن. والفكرة من هذا بحسب الطب الصينى التقليدى، هو أن الكشف عن لحجاب الحاجز يساعد فى إخراج طاقة تشى الدافئة حول الأعضاء الداخلية. لذلك فى الحدائق والشوارع وعلى الدراجات النارية وفى المطاعم المفتوحة لا يمانع الرجال رفع قمصانهم. لكن السلطات فى بعض المدن أصينية أعلنت أن القيام بكشف أجزاء من الجسم، التى ينبغى أن تغطى مثل الصدر والبطن والقدمين، غير صحيحة.

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كانت مدينة جينان الواقعة بين بكين وشنغهاى هى أحدث بلدية تحاول وقف هذه الممارسة لا سيما بين الأجداد الذين يكشفون عن بطونهم.

 

 ويواجه الصينيون عقوبة لو لم يرتدوا أزياء مناسبة فى المناطق العامة، لاسيما الحدائق والميادين والحافلات ومناطق التجارية وغيرها التى تشهد زحاما. ووفقا لحكومة جنان المحلية، فإن رفع القميص أو خلع الحذاء لتهوية القدم هى أسوأ جريمة. ولفتت السلطات إلى الهدف ليس فرض جزاءات على المخالفين، ولكن لفت انتباه الناس بشكل أكبر لهذه الأنواع من السلوكيات غير الاجتماعية.

 


الصين

مدينة جينان

عادة كشف البطن

الصينيين

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