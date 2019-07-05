انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنجع سمرة فى قرية السمطا بقنا.. صور

قنا - وائل محمد

قال حسين الباز، وكيل مديرية التضامن بقنا، إن المديرية أطلقت اليوم الجمعة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنجع سمرة بقرية السمطا بقنا ضمن قوافل مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بالتنسيق مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

وأضاف "الباز"، أن قوافل "حياة كريمة" والتي تم إطلاقها بدأت بقافلة طبية لأهالي قرية سمطا بحري بمركز دشنا بمحافظة قنا، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الأهالي، وحصر الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية تمهيدا لإجرائها لغير القادرين بالمجان.

وأكد "الباز"، أن القافلة الطبية هي أولى مراحل تنفيذ مبادرة الرئيس"حياة كريمة"، ويليها المرحلة الثانية وهي البدء في إعمار قرية سمطا بحري، حيث سيتم البدء في إعمار المنازل المتهالكة، وعمل شبكات الكهرباء والصرف، وأعمال النجارة والتشطبيات للمنازل الفقيرة، وأيضا توصيل وصلات المياه لكل منازل القرية بالمجان.

وقال هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الحياة، إن القوافل ستشمل عمل دراسة لاحتياجات أهل القرية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بها، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع الصعيد باعتباره الأولى بالرعاية والتنمية.



مبادرة حياة كريمة بقرية السمطا



قوافل العيون بقرية السمطا



مبادرة حياة كريمة



مبادرة حياة كريمة للقرى الفقيرة



مبارة حياة كريمة بقرية السمطا