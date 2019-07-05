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انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنجع سمرة فى قرية السمطا بقنا.. صور

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:37 م
انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنجع سمرة فى قرية السمطا بقنا.. صور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنجع سمرة فى قرية السمطا بقنا
قنا - وائل محمد

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قال حسين الباز، وكيل مديرية التضامن بقنا، إن المديرية أطلقت اليوم الجمعة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنجع سمرة بقرية السمطا بقنا ضمن قوافل مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بالتنسيق مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

 

وأضاف "الباز"، أن قوافل "حياة كريمة" والتي تم إطلاقها  بدأت بقافلة طبية لأهالي قرية سمطا بحري بمركز دشنا بمحافظة قنا، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على الأهالي، وحصر الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية تمهيدا لإجرائها لغير القادرين بالمجان.

 

وأكد "الباز"، أن القافلة الطبية هي أولى مراحل تنفيذ مبادرة الرئيس"حياة كريمة"، ويليها المرحلة الثانية وهي البدء في إعمار قرية سمطا بحري، حيث سيتم البدء في إعمار المنازل المتهالكة، وعمل شبكات الكهرباء والصرف، وأعمال النجارة والتشطبيات للمنازل الفقيرة، وأيضا توصيل وصلات المياه لكل منازل القرية بالمجان.

 

وقال هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الحياة، إن القوافل ستشمل عمل دراسة لاحتياجات أهل القرية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بها، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بقطاع الصعيد باعتباره الأولى بالرعاية والتنمية.

 

1مبادرة حياة كريمة بقرية السمطا
مبادرة حياة كريمة بقرية السمطا

 

2قوافل العيون بقرية السمطا
قوافل العيون بقرية السمطا

 

4مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

 

5 مبادرة حياة كريمة للقرى الفقيرة
 مبادرة حياة كريمة للقرى الفقيرة

 

5مبارة حياة كريمة بقرية السمطا
مبارة حياة كريمة بقرية السمطا

 

6مبادرة الرئيس للكشف على المرضى
مبادرة الرئيس للكشف على المرضى

التضامن

قنا

محافظ قنا

قوافل عيون

مبادرة حياة كريمة

تنمية القرى الفقيرة

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