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اليونان تصادر كمية من الحبوب المخدرة قادمة من سوريا بقيمة نصف مليار يورو

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:27 م
اليونان تصادر كمية من الحبوب المخدرة قادمة من سوريا بقيمة نصف مليار يورو عناصر من الشرطة اليونانية
أثينا (رويترز)

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صادرت السلطات اليونانية، ما وصفته بأكبر كمية مخدرات من نوعها يتم ضبطها فى العالم قادمة من سوريا، وقالت إن قيمتها تربو على نصف مليار يورو.

وقالت وحدة الجرائم المالية، اليوم الجمعة، إن خفر السواحل وضباط مكافحة المخدرات صادروا ثلاث حاويات مليئة بالأمفيتامينات. وشارك فى العملية 20 ضابطا وتمت مصادرة 5.25 طن من المخدر، وهو عبارة عن 33 مليون قرص كبتاجون، من الحاويات التى تم شحنها من سوريا.

وقالت وحدة الجرائم المالية فى بيان "هذه أكبر كمية تتم مصادرتها عالميا مما يحرم الجريمة المنظمة من عائدات تتجاوز 660 مليون دولار (587.45 مليون يورو)".

والكبتاجون أحد الأسماء التجارية العديدة لفينيثيلين الهيدروكلوريد، وهو مركب كيميائى ينتمى إلى عائلة الأمفيتامينات التى تنشط الجهاز العصبى المركزي.

وفى الستينيات، تم وصف هذا الدواء لعلاج فقدان الحس والاكتئاب، لكن بحلول الثمانينيات قررت المؤسسات الطبية أن أضرار إدمان الكبتاجون تفوق الفوائد الإكلينيكية وتم حظره، لكن الكبتاجون مخدر له شعبية فى شبه الجزيرة العربية وفى سوريا.

وباتت سوريا مصدرا ومستهلكا رئيسيا للأمفيتامينات إذ أدت صدمة الحرب الأهلية إلى زيادة الطلب وأتاح انتهاك القانون والنظام فرصا للمنتجين.

وقالت وحدة الجرائم المالية إن السلطات اليونانية تحاول تحديد ما إذا كانت الوجهة الأخيرة للشحنة هى الصين، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

 

 


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