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"المرور" يضبط 3985 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:22 م
"المرور" يضبط 3985 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3985 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 80 مخالفة تجاوز سرعات و 1759 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 73 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 18 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 28 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 67 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 76 دراجة بخارية وسيارة.

حملات مرورية بالجيزة

رصد مخالفات

حملات ضبط مخالفين

امن الجيزة

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