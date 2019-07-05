سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 10:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

المجموعة البرلمانية المصرية تدين عملية بيع آثار فى صالة مزادات بلندن

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:38 م
المجموعة البرلمانية المصرية تدين عملية بيع آثار فى صالة مزادات بلندن النائبة داليا يوسف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية، برئاسة النائب داليا يوسف عملية بيع آثار مصرية فى صالة مزادات كريستيز بلندن.

 

وقالت المجموعة - فى بيان صحفى اليوم الجمعة - إنه فى تعنت واضح وصريح قامت صالة "كريستيز" ببريطانيا بعقد مزاد يومى 3 و 4 يوليو الجاري، لبيع 32 قطعة آثار مصرية مسروقة بينها رأس الملك توت عنخ آمون؛ متجاهله بذلك كل الادانات والأعراف الدولية المتعلقة باتفاقية اليونسكو التى تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وهى تسمح لمصر باسترداد أية قطعة أثرية مسجلة فى المتاحف العالمية، وخرجت بطريقة غير شرعية.

 

وذكرت أن مصر قدمت طلبا لوقف بيع القطع الأثرية فى المزاد، للخارجية البريطانية وكذلك إلى منظمة اليونيسكو وطالبت ادارة صالة "كريستيز" بتقديم ما لديها من مستندات تفيد ملكيتها لتلك الآثار من عدمه، إلا أن ادارة "كريستيز" استمرت فى عرض القطع الأثرية بالمزاد وتم بيعها بالفعل لأشخاص مجهولين ولم تفصح الصالة حتى الآن عن هوية مشتريها.

وأعربت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية عن بالغ حزنها لما قامت به صالة "كريستيز" ببريطانيا وتعنتها الواضح والصريح إزاء المطالب المصرية بوقف هذا المزاد وعدم دعم الحكومة البريطانية ممثلة فى وزارة خارجيتها لأى مجهود ومطالب مصرية باسترجاع القطع الأثرية، وكان من المستغرب والملفت للنظر قيام الحكومة البريطانيا بمطالبة مصر بإثبات أن "رأس توت عنخ آمون مصرية".

واستنكرت المجموعة صمت منظمة اليونسكو أمام هذه الجريمة المتكررة بشكل يلقى بظلال من الشك على مصداقية المنظمة الدولية. وقالت: إن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها بيع آثار مصرية من قبل صالة "كريستيز"، حيث سبق وأن أقامت مزادا فى يوليو 2017، على رأس تمثال للمعبودة "سخمت"، وتعود لعهد الملك أمنحتب الثالث، وكذلك لوحة جنائزية لرجل تعود للعصر الروماني، وتعرف هذه اللوحات باسم "وجوه الفيوم"، وبجانب ذلك تم عرض قطع وتمائم برونزية تعود معظمها للعصور المتأخرة والبطلمية، لافتة إلى أن كل هذه الآثار خرجت بطريقة غير مشروعة، مؤكدة أن الإتجار بالآثار عمل لاأخلاقى حتى لو كانت المستندات بحوزة قاعة المزادات.

وأعربت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية عن تقديرها الشديد للدول التى تعاونت مع الدولة المصرية وأعادت الكثير من الآثار المصرية المسروقة فى الخارج، حيث تؤكد الأرقام والاحصائيات أن الدولة المصرية استطاعت استعادة 1100 قطعة أثرية خلال عامى 2016 و2017 من 20 دولة.

ونبهت المجموعة إلى أن عملية بيع الآثار بهذه الطريقة يعطى شرعية للمشترى فى التنقل بتلك الآثار وعرضها مرة أخرى للبيع فى أماكن أخرى، حيث تقوم الصالة بإعطاء المشترى إثبات ملكية لتلك القطعة؛ داعية إلى ضرورة وقف الاتجار غير المشروع فى الإرث الثقافى المصرى وتفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية فى هذا الشأن.

وطالبت الحكومة البريطانية باحترام القوانين الدولية، والتعاون مع الحكومة المصرية فى مثل هذه الملفات لوقف نزيف بيع الآثار، والعمل من أجل تشريعات دولية ومحلية للحد من تلك الظاهرة، حيث أصبح من السهل شراء أى أثر من أى مكان فى العالم عبر الانترنت دون معرفة هوية المشترى أو الجهات التى تموله أو الهدف من شراء تلك الآثار مما يحرم الكثير من شعوب العالم مشاهدة هذا الأثر كما يحرم علماء الآثار من معرفة تاريخ وحضارات الأمم.

ودعت المجموعه البرلمانية المصرية البريطانية إلى ضرورة مراجعة الحكومة المصرية موقفها فى التعاون مع البعثات الأثرية البريطانية التى تعمل فى مصر.

 


المجموعة البرلمانية المصرية

بريطانيا

أخبار بريطانيا

بيع آثار مصرية

صالة مزادات

لندن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة