الصين تنفى مزاعم أمريكية بإجراء تجارب صاروخية ببحر الصين الجنوبي

بكين (رويترز)

نفت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، اتهامات أمريكية بأن الجيش الصينى أجرى فى الآونة الأخيرة تجارب صاروخية ببحر الصين الجنوبى المتنازع عليه قائلة إنها أجرت تدريبات روتينية شملت إطلاق الذخيرة الحية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت يوم الثلاثاء إن إطلاق الصواريخ أمر "مزعج" ومناف لتعهدات الصين بأنها لن تضفى طابعا عسكريا على الممر المائى الاستراتيجي.

وقال مسؤول أمريكى اليوم الجمعة طلب عدم ذكر اسمه إنه وفقا للمعلومات الأولية فإن الصين اختبرت فيما يبدو قبل عدة أيام عددا من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن مضيفا أنه يجرى حاليا إعداد تحليل مفصل.

وفى بيان مقتضب أرسل لرويترز ردا على المزاعم الأمريكية، قالت وزارة الدفاع الصينية إن ذلك غير صحيح، وأوضحت الوزارة "التقارير المعنية تجافى الواقع. أجرى (الجيش) مؤخرا تدريبات تضمنت إطلاق ذخيرة حية فى المياه قرب جزيرة هاينان وفقا لجدول التدريبات السنوية"، وأضافت أن التدريبات "غير موجهة لأى بلد أو أى هدف محدد".