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"الصحة" تنفذ حملات مسح شامل للمجارى المائية بأسوان

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:43 م
"الصحة" تنفذ حملات مسح شامل للمجارى المائية بأسوان مسح المجارى المائية
أسوان – عبد الله صلاح

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تنفذ مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، أعمال رش وتطهير البرك والمستنقعات والمصارف والمجارى المائية بالمبيدات اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المختلفة.

وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية تحت إشراف الدكتورة مروة محمود، مديرة الإدارة، نفذت حملة مسح شامل وفحص للمجارى المائية بمدينة أبوسمبل وأيضاً المنافذ والموانئ البرية فى أرقين وقسطل وذلك بالتنسيق مع مسئولى البلهارسيا والملاريا.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت متابعة أعمال مكافحه ناقلات الأمراض وأخذ عينات دم من الوافدين لمصر عبر هذه المنافذ البرية للاطمئنان على صحتهم العامة وللحفاظ على سلامة المواطنين من نقل أى أمراض معدية والتعامل الفورى والسريع معها على الوجه الأكمل.

ومن جانبه، أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الصحة بالاستمرار فى تشديد الرقابة الصحية على المنافذ الحدودية سواء كانت برية أو نهرية أو جوية، بجانب القيام بتنفيذ أعمال رش وتطهير البرك والمستنقعات والمصارف والمجارى المائية بالمبيدات اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المختلفة.

 

 


الصحة

مسح المجارى المائية

البلهارسيا

اسوان

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