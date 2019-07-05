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الرئيس التونسى يوقع أمرا يدعو فيه للانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2019

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:40 م
الرئيس التونسى يوقع أمرا يدعو فيه للانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2019 الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى
أ ش أ

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أعلنت الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، اليوم الجمعة أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وقع الأمرين الرئاسيين الخاصين بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتمديد حالة الطوارئ في البلاد.

 


يأتي ذلك تزامنا مع اللقاء الذي عقدته هيئة الانتخابات مع الأحزاب،والذي أكّد خلاله رئيس الهيئة نبيل بافون أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات وأن الهيئة متمسكة بالمواعيد التي تم الإعلان عنها مسبقا .

 

في سياق آخر.. أجرى الرئيس التونسي اتصالا هاتفيا اليوم بعائلتي الشهيدين مهدي الزمالي والمواطن عبد الكريم الأخضر، اللذين استُشهدا نتيجة العملية الإرهابية الغادرة التي وقعت يوم 27 يونيو بنهج شارل ديجول بتونس العاصمة.

 


وثمن رئيس الجمهورية التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء تونس في مواجهة الإرهاب، داعيا كافة التونسيين إلى مزيد من الوحدة والتضامن لتواصل تونس طريقها بثبات لترسيخ بنائها الديمقراطي وتحقيق التنمية. 


السبسى

تونس

الرئيس التونسى

انتخابات رئاسية

انتخابات تشريعية

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