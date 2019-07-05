الدفاع المدني بالوادى الجديد يسيطر على حريق محدود بمزرعة بقرية المنيرة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالوادى الجديد، اليوم الجمعة من السيطرة على حريق محدود شب في مزرعة نخيل بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة دون إصابات أو وفيات وتم سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه وجاري تحرير محضر بالواقعة وإحالته الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد يفيد نشوب حريق بمزارع نخيل غير مثمرة بقرية المنيرة شمال الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، والتعزيز بفناطيس مياه من الوحدة المحلية ومواتير الرش وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات وجاري حصر الخسائر وتحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.